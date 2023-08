Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Steinruck äußert sich zu Parteiaustritt

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat sich gegenüber dem SWR erstmals ausführlich zu ihrem Austritt aus der SPD geäußert. Sie verstehe den Schritt als Weckruf für die SPD in Bund und Land, ein „Weiter so“ könne sie nicht mehr hinnehmen.

Eine besonders große Enttäuschung sei für sie die Arbeit der SPD auf Landesebene, schreibt Steinruck in ihrer Stellungnahme an den SWR. Das Land, das für Bildungspolitik verantwortlich sei, wolle die Situation einer Industriestadt wie Ludwigshafen mit ihrer Sozialstruktur nicht wahrhaben. Steinrucks Vorwurf ist massiv - das Land ignoriere die Hilferufe der Schulen, wie zum Beispiel die der Gräfenauschule. Das habe bei ihr das Fass zum Überlaufen gebracht, schreibt die 60-Jährige in ihrem Statement an den SWR. Steinruck war seit 1996 SPD-Mitglied. Vor zwei Tagen hatte sie ihren Parteiaustritt auf Facebook bekannt gegeben, jedoch ohne weitere Gründe dafür zu nennen.

