Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF blickt in diesem Jahr wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Er geht davon aus, sein Ergebnis 2025 deutlich steigern zu können.

Konkret erwartet die BASF einen bereinigten operativen Gewinn von 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro, teilte der weltgrößte Chmiekonzern am Freitag mit. Das entspräche einem Zuwachs von 1,8 bis 6,9 Prozent.

Zum Wachstum in unsicheren Zeiten sollen nach Aussage der BASF in diesem Jahr alle Sparten beitragen. Ausnahme: das Geschäft mit Basischemikalien. Hier kommen unter anderem Kosten für den neuen Verbundstandort in China zum Tragen. Das Zehn-Milliarden Euro-Projekt in Zhanjiang soll in diesem Jahr in Betrieb genommen werden.

Vorläufige Zahlen hatte die BASF bereits bekannt gegeben

2024 hatte die BASF ihr Ergebnis leicht steigern können, auf 7,9 Milliarden Euro. Der Jahresumsatz ging auf 65,3 Milliarden zurück (von 68,9 Milliarden im Vorjahr). Grund: Der Konzern musste seine Erzeugnisse zu niedrigeren Preise verkaufen.

Den Nachfragerückgang in der Automobilindustrie, einem der wichtigsten Kunden des Unternehmens, konnte nach BASF-Angaben durch einen gesteigerten Absatz in den Kerngeschäften und in der Agrarsparte ausgeglichen werden.

Im September hatte Vorstandschef Kamieth einen weitreichenden Konzernumbau angekündigt, um das weltgrößte Chemieunternehmen wieder auf Kurs zu bringen und auch um den Stammsitz in Ludwigshafen wieder profitabel zu machen.

Das Werk mit rund 39.000 Beschäftigten schreibt seit einigen Jahren rote Zahlen. Zum ersten Mal seit 2010 müssen sich die Aktionärinnen und Aktionäre auf eine deutlich niedrigere Dividende einstellen. 2,25 Euro je Aktie schlägt der Vorstand vor, nach 3,40 Euro im vergangenen Jahr.

Hohe Energiekosten, schwache Nachfrage

BASF kämpft derzeit mit hohen Energiekosten, einer schwachen Nachfrage etwa aus der Autoindustrie und einem steigenden Importdruck. Mit einer neuen Strategie will Vorstandschef Markus Kamieth den angeschlagenen Chemieriesen profitabler machen. Diese sieht vor, dass sich der Konzern auf seine vier Kernbereiche konzentriert: Chemikalien, Kunststoffe, Zusatzstoffe für industrielle Anwendungen sowie Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Kosmetika.

Um wieder profitabler zu werden, läuft seit zwei Jahren zudem ein Sparprogramm. Dabei werden auch in Ludwigshafen Produktionsanlagen auf den Prüfstand gestellt. Wie viele Stellen das aktuelle Sparprogramm dort trifft, will der Konzern nicht beziffern. Noch sind betriebsbedingte Kündigungen jedenfalls bis Ende des Jahres per Standortvereinbarung ausgeschlossen.