Die Stadt Ludwigshafen verhängt ab Montag eine nächtliche Ausgangssperre. Von 21 Uhr bis 5 Uhr früh darf man seine Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen. Doch es gibt Ausnahmen.

So darf man etwa zum Gassi gehen nach 21 Uhr raus, aber nur allein. Oder wenn man beruflich unterwegs ist oder zum Arzt muss. Geschäfte des täglichen Bedarfs müssen um 21 Uhr schließen. Möchte man etwa in einem Modegeschäft einkaufen, geht das nur mit einem Einzeltermin.



Ludwigshafen apelliert an Eltern wegen Virus-Mutation

Geschlossen sind ab Montag auch wieder Kosmetik- und Nagelstudios sowie Museen und Galerien. Nur Zoos und botanische Gärten dürfen weiterhin besucht werden.

Momentan liegt der Inzidenzwert in Ludwigshafen bei etwa 150. Das bedeutet, dass innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 150 Personen pro 100.000 Einwohner eine Ansteckung mit dem Corona-Virus nachgewiesen wurde. Die neue Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 28. März. Die Stadt Ludwigshafen appelliert zudem an Eltern, ihre Kinder nur im Notfall in die Kita zu schicken, da gerade dort die neue Virus-Variante grassiere.