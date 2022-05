per Mail teilen

Die Gewerkschaft verdi hat die Beschäftigten der Deutschen Telekom am Montag erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie sollen bis Dienstag früh sechs Uhr die Arbeit niederlegen. Betroffen sind laut Gewerkschaft auch die Telekom-Standorte in Ludwigshafen und Neustadt. Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen sechs Prozent mehr Lohn.