Wieder Coronaproteste und Gegendemos

In der Vorder- und Südpfalz haben sich am Montagabend etwa 2.400 Menschen an spontanen und angemeldeten Protesten gegen die Coronamaßnahmen beteiligt. Bei Gegenveranstaltungen kamen nach Polizeiangaben etwa 320 Menschen zusammen.

In Freinsheim, im Kreis Bad Dürkheim, beteiligten sich laut Organisator mehr als 100 Menschen an einer Lichterkette um die Kirche, um ein Zeichen gegen die Coronaproteste zu setzen. Zu einer ähnlichen Kundgebung in Ludwigshafen kamen auf dem Berliner Platz 60 Teilnehmer von Parteien, Vereinen und Initiativen zusammen. Laut Polizei fand die größte angemeldete Kundgebung gegen die Coronamaßnahmen mit 430 Teilnehmern in Bad Dürkheim statt. Weitere spontane Versammlungen gab es unter anderem in Landau, Neustadt, Deidesheim und Frankenthal. Die Bilanz der Polizei: 28 Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie zwei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.