Schneller ans Ziel in Ludwigshafen: Mit Auto, Bahn oder Rad?

Weniger Schadstoffe und eine gute Luft - das ist das Ziel der Stadt Ludwigshafen. Ab nächstem Jahr zeigen deshalb digitale Verkehrs-Monitore in der Stadt, wie man am schnellsten ans Ziel kommt: Bus, Bahn oder Leihrad? Autofahrer werden bei Staus umgeleitet.

Am Berliner Platz steht der erste digitale Verkehrsleitmonitor in Ludwigshafen. SWR

Im Frühjahr 2022 soll es soweit sein: Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen geht dann ein neues und modernes Verkehrsleitsystem an den Start. Am Donnerstag ist ein erster sogenannter Mobilitätsmonitor installiert und vorgestellt worden.

Der Monitor ist einer von insgesamt vier, die Passanten, Pendlern und Autofahrern Informationen zum ÖPNV und der aktuellen Verkehrssituation in Ludwigshafen geben sollen. Geplant sei, weitere im Hauptbahnhof, vor der BASF an Tor 7 sowie auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie aufzustellen.

Ludwigshafen: So sehen die neuen Verkehrsmonitore aus. SWR

Ziel: Bessere Luftqualität, weniger Schadstoffe

Ziel sei es, "Schadstoffemissionen zu verringern und zu einer besseren Luftqualität in der Stadt beizutragen", sagte Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) am Donnerstag. Gleichzeitig soll das neue Verkehrsleitsystem dafür sorgen, Staus in der Innenstadt und so einen hohen Schadstoffausstoß zu vermeiden - auch vor dem Hintergrund, dass große Bauvorhaben an den Hochstraßen Süd und Nord anstehen.

Verkehrs-Monitore zeigen Verkehrsmix an

Auf den Monitoren werden künftig die Abfahrtszeiten aller Straßenbahnen und Busse sowie weiterer Haltestellen im Umkreis angezeigt. Ein Verkehrsmix soll laut Stadt helfen, schneller und umweltfreundlicher ans Ziel zu kommen. Deshalb werden auf den Monitoren künftig auch Infos zu Leihrädern und Carsharing angezeigt. Autofahrern soll das neue Leitsystem aufzeigen, an welchen Stellen es zu dem Zeitpunkt Staus gibt und auf welche Strecken sie ausweichen können.

Laut Stadt werden im kommenden Frühjahr außerdem insgesamt elf Informationstafeln im Stadtgebiet errichtet und 16 Parkleitschilder in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Apps für die Wahl des richtigen Verkehrsmittels

Spätestens ab Mitte kommenden Jahres sollen auch insgesamt drei Apps zur Verfügung stehen, mit denen Verkehrsteilnehmer besser in Ludwigshafen vorankommen sollen. Da ist zum einen die App für Autofahrer mit den Warnhinweisen der 11 Informationstafeln.

Mit einer weiteren App können Nutzer direkt von zu Hause aus planen, mit welchen Verkehrsmitteln sie am schnellsten zu ihrem Ziel gelangen. In der App sollen Abfahrtszeiten von Bussen und Bahnen, Staus auf den Straßen oder die Verfügbarkeit von Taxen oder Leihfahrrädern und Leihscootern angezeigt werden.

Eine dritte App ist speziell für Radfahrer. Mit ihr können sich Radfahrer mit dem Ampel-System auf ihrer Strecke verbinden. Sie können so ihre Geschwindigkeit anpassen, damit sie nicht mehr vor Ampeln stehen müssen.

Hintergrund: Umweltsensitives Verkehrsmanagement (UVM) der Stadt Ludwigshafen

Das Projekt zur Digitalisierung des Verkehrssystems der Stadt Ludwigshafen stammt aus dem Masterplan "Green City", der gemeinsam mit den Städten Heidelberg und Mannheim entwickelt wurde. Der Stadtrat hat dem Projekt am 27. Januar 2020 zugestimmt. Das Projekt wird von Bund und Land gefördert.