Hintergrund: Tödliche Messerattacke in Oggersheim

Bei dem Messerangriff am 18. Oktober 2022 in Ludwigshafen-Oggersheim starben zwei Männer, 20 und 35 Jahre alt. Die beiden Handwerker wurden in einem Wohngebiet niedergestochen. Nach der Attacke griff der Täter auch einen Kunden in einem Drogeriemarkt mit dem Messer an. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt. Die drei Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich nicht. Der Angreifer war ein damals 26 Jahre alter Mann aus Somalia. Beim Mordprozess am Landgericht Frankenthal kam ein Gutachter zu dem Schluss, dass der Mann wegen einer paranoiden Schizophrenie zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Nach dem Urteil im Mai 2023 wurde der Mann aus dem Gefängnis in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung verlegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat Revision beim Bundesgerichtshof beantragt.