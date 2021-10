per Mail teilen

Wegen eines Zusammenstoßes zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kam es am Dienstagnachmittag für knapp zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Ein Autofahrer hatte laut Polizei wahrscheinlich beim Linksabbiegen über die vierspurige Saarlandstraße eine rote Ampel überfahren. Die Straßenbahn, die in derselben Richtung unterwegs war, fuhr auf. Der Mann wurde aus dem zerstörten Auto befreit und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Schaden von 40.000 Euro.