Mehr Touristen nach Ludwigshafen - Traum und Realität

Ludwigshafen hat informiert, wie sie mit Fördergeldern des Landes den Tourismus nach vorne bringen will. Wie könnte so etwas aussehen? Eine (nicht ganz ernst gemeinte) Analyse.

Spektakulärer Anblick noch bis 2026: Die Hochstraße Nord in Ludwigshafen SWR

Die Stadt hat in einer Pressekonferenz am Dienstag ihr Tourismus-Konzept vorgestellt und die Broschüren dazu: Hotels, Stadt, Park- und Grünanlagen, Stadtrundgänge oder der idyllische Rhein. Es scheint unbegrenzte Möglichkeiten zu geben, für Erholungssuchende hier fündig zu werden. Es gibt vier neue Tourismus-Broschüren. Jetzt hat die Stadt also insgesamt ZEHN! Wow! Was hat denn Ludwigshafen so alles zu bieten?

Ludwigshafen hofft auf mehr Übernachtungsgäste

Nun, die Verantwortlichen sagen es selbst: Ludwigshafen liegt an der Schnittstelle zwischen zwei Bundesländern und gilt als das "Tor zur Pfalz". Richtig. Aber was gibt's noch? Weiter ist von Schlössern, Domstadt, Welterbestätten und Deutscher Weinstraße die Rede. Zugegeben: Sie sind in der NÄHE, aber eben nicht IN Ludwigshafen.

Aber vielleicht - so die Hoffnung - übernachten ja trotzdem die Touristen in der Chemiestadt. Und vielleicht kann auch die eine oder andere Tagung hier organisiert werden. Immerhin gibt es ja den Pfalzbau.

Touristen-Attraktion Stadtrundgänge

Seit einigen Jahren hat sich ein besonderes Highlight zur Attraktion gemausert: Der Stadtrundgang zu den "hässlichsten Plätzen der Stadt Ludwigshafen"! Und diese Rundgänge sind regelmäßig sehr gut gebucht.

Neue Stadtrundgänge

Vier kurze Touren zu Fuß durch die Stadt Ludwigshafen sind entwickelt worden. Vom Schiffsanleger an der Rhein-Galerie geht's los: Der kürzeste Rundgang dauert 30 Minuten - der längste 60 Minuten. Und einen Spaziergang auf der Parkinsel, von der die Filmfestival-Besucher immer so schwärmen, kann man zusätzlich noch dranhängen.

Bitte Angebot ausbauen

Wie wäre es, wenn man noch weitere Stadtrundgänge etabliert? Langweilige Domführungen wie in Speyer oder Worms kann ja jeder. Wie wäre es mit Führungen zu den Baustellen der Stadt - diejenigen, an denen tatsächlich gearbeitet wird und solche die seit Jahren brach liegen:

Da wäre zum einen die Hochstraße Süd: Als hier im Sommer 2020 die riesigen Abrissbagger anrückten, standen ringsrum die Menschen und guckten zu. Das hätte man ausnutzen können - Imbissbuden hinstellen, Eintritt verlangen!



Schon 2026 soll auch die Hochstraße Nord dran glauben. Was man beim Abriss der Hochstraße Süd verpasst hat, könnte man da doch dann umsetzen: Spezielle Führungen, Pauschalreisen zum Abrissbagger, vielleicht Baggerkurse oder jeder Tourist darf sich seinen eigenen Betonbrocken aus dem Abriss-Bauwerk meißeln.

Noch viel früher kann man den Abriss des Ludwigshafener Rathauses bestaunen. Eine Baustelle, die es hingegen vielleicht nie geben wird, ist die vom Metropol-Hochaus am Berliner Platz. Diese Brachfläche, dort wo früher einmal die "Tortenschachtel" stand, könnte allerdings auch eines Tage zu einer Touristen-Attraktion werden.

Ludwigshafens Grüne Oasen

Die Stadt hat eigens eine Broschüre zu den Parks und Grünanlagen in Ludwigshafen herausgebeben - 16 Seiten stark! Na gut, das ist nicht wirklich üppig, aber es ist immerhin bemerkenswert, dass die Stadt solche Parks hat. Ob sich allerdings der Tourist dorthin verirrt - oder gar eigens dafür nach Ludwigshafen kommt um diese Attraktionen zu bestaunen - die Zeit wird es zeigen.