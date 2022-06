In der Zusatzlotterie Spiel 77 von Lotto am Mittwoch hat ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Raum Ludwigshafen mehr als 2,5 Millionen Euro gewonnen. Nach Angaben von Lotto Rheinland-Pfalz gelang das mit einem Lottoschein, der selbst nur knapp 11 Euro gekostet hatte. Der oder die Glückliche muss sich jetzt selbst bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, weil der Schein ohne Angabe von Personalien in einer Annahmestelle in Ludwigshafen abgegeben wurde.