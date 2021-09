per Mail teilen

In Ludwigshafen Süd spülen die Technischen Werke Ludwigshafen, TWL, ab Mittwoch die Trinkwasserrohre. Nach Angaben der TWL kann es bei einzelnen Kunden zu Druckschwankungen und Trübungen des Trinkwassers kommen. Diese seien jedoch gesundheitlich unbedenklich. Die Arbeiten in Ludwigshafen Süd sollen bis zum 1. Oktober abgeschlossen sein. Danach folgen Spülungen in den Ortsteilen Mundenheim und Rheingönheim. Regelmäßige Rohrspülungen seien notwendig, um die Trinkwasserqualität zu sichern.