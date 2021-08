Eine unbekannte Frau hat eine Seniorin in Ludwigshafen-Oppau um viel Geld gebracht. Die Trickbetrügerin hatte nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag bei der Seniorin geklingelt und behauptet, der Sohn der Rentnerin habe einen Unfall gehabt und brauche deshalb dringend Geld. Weil sie ihrem Sohn helfen wollte, übergab die Seniorin der fremden Frau mehrere tausend Euro. Diese sei anschließend in ein Auto gestiegen, in dem eine weitere Person gewartet hatte und weggefahren. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.