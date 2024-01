Ludwigshafen: SMS kostet Mann 19.000 Euro

Telefonbetrüger entwickeln ständig neue Maschen, um ihre Opfer um möglichst viel Geld zu erleichtern. Dieses Mal hat es einen Mann in Ludwigshafen erwischt.

Am Montag erhielt ein 58-Jähriger in Ludwigshafen der Polizei zufolge eine SMS, angeblich von seiner Hausbank: Die Daten seiner Banking-App müssten kontrolliert werden. Deshalb müsse er einen Link anklicken und seinen Pin angeben. In der Folge kam es auch zu einem Telefonat, bei dem sich Unbekannte als Mitarbeiter der Bank ausgaben. Es gelang ihnen tatsächlich, sich Zugang zum Konto des Mannes zu erschleichen und mehr als 19.000 Euro abzubuchen. Irgendwann ist er dann dem Polizeibericht zufolge aber doch stutzig geworden, und hat sich direkt mit seiner Hausbank in Verbindung gesetzt. Die bestätigte ihm dann, dass er einem Betrug aufgesessen ist.

Die Polizei in Ludwigshafen hat nun eine Telefonhotline eingerichtet, unter der man von Montag bis Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr mit einem Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sprechen kann. Die Rufnummer der Hotline: 0621 963-1515.