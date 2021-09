per Mail teilen

Die Polizei hat in Ludwigshafen einen stark alkoholisierten und aggressiven Mann mit einem Elektroschockgerät außer Gefecht gesetzt. Laut Polizei hatte sich der Mann gestern Vormittag geweigert den Bereich eines Cafés am Rathausplatz zu verlassen. Er habe sich drohend einem Polizisten genähert, weshalb die Beamten einen Taser einsetzten. Der Mann sei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Bei ihm seien knapp 2,9 Promille Atemalkohol festgestellt worden.