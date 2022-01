SWR-Herzenssache unterstützt Projekte in der Region

Die SWR-Kinderhilfsaktion "Herzenssache" hat im vergangenen Jahr 8,4 Millionen Euro eingenommen. Ein Teil des Geldes fließt auch in Projekte in der Vorder-und Südpfalz. Unter anderem werden die Diabetes-Schulungen für Kinder am St. Marien-und St. Annastiftskrankenhaus in Ludwigshafen unterstützt. Herzenssache übernimmt die Kosten für die Ausstattung der Räume. Es gab im vergangenen Jahr aber auch Soforthilfen der Herzenssache für eine Wohngruppe sogenannter Systemsprenger in Speyer und für eine Kita in Neustadt.