Die Polizei sucht nach wie vor nach Gründen für eine Massenschlägerei mit 20 Personen am Sonntagabend in Ludwigshafen mit zwei Verletzten. Auch die Straße war vorübergehend gesperrt.

Die Polizei war am Sonntagabend von Zeugen alarmiert worden: Demnach waren zwei Gruppen unterschiedlicher Nationalität in der Mundenheimer Straße erst in Streit geraten und dann aufeinander losgegangen. Als die Beamten eintrafen, seien etwa zehn Beteiligte in Richtung Berliner Platz geflüchtet. Sieben mutmaßliche Schläger waren noch vor Ort, darunter auch die beiden Verletzten.

Schlägerei stoppt Verkehr

Zu der Schlägerei wurden acht Streifenwagen hinzugerufen. Da sich dei Prügelnden auch teils auf der Straße befanden, wurden diese abgesperrt. Auch die Einsatzfahrzeuge blockierten die Fahrbahn, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Der Verkehr kam zum Erliegen.

Einer der Beteiligten sei gegenüber den Polizeibeamten aggressiv geworden. Ihm wurden zur Deeskalation Handschellen angelegt. Ob er eine zusätzliche Anzeige bekommt, sei noch offen.

Ursache für Massenschlägerei wird ermittelt

Nach wie vor ist der Grund für die Schlägerei nicht geklärt. Es könnte aber ein Nationalitäten-Konflikt dahinter stecken: Auf der einen Seite Syrer, auf der anderen Libanesen. Einige Beteiligte sollen sich über einen Autoaufkleber der anderen Gruppe lustig gemacht haben. Alkohol habe keine Rolle gespielt und auch keine Familienfehde, so der Polizeisprecher.

Die Beteiligten müssen sich wegen Landfriedensbruch verantworten.