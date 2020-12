Ein Mann hat in Ludwigshafen in der Straßenbahn einen mutmaßlichen Fahrraddieb entlarvt. Der Rentner erkannte, dass der andere Mann das Fahrrad seiner Frau dabei hatte, was vor geraumer Zeit gestohlen worden war. Er informierte seine Frau, die wiederum die Polizei alarmierte. An einer Haltestelle in Oggersheim kontrollierten Beamte den mutmaßlichen Täter. Dieser gestand, das Fahrrad gestohlen zu haben.