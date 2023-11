per Mail teilen

Ludwigshafen muss erneut einen Nachtragshaushalt verabschieden, den zweiten in diesem Jahr. Grund: Der Kommune sind Einnahmen weggebrochen.

Der Stadtrat von Ludwigshafen soll am Montag über den bereits zweiten Nachtragshaushalt für 2023 abstimmen. Der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz fehlen für dieses Jahr mehr als 200 Millionen Euro. Grund ist der Kämmerei zufolge unter anderem, dass der Kommune massiv Einnahmen wegbrechen.

Demnach hatte die Stadt mit 150 Millionen Euro Gewerbesteuern kalkuliert. Diese Steuer wird im Voraus bezahlt, aber: Unternehmen können ihre Prognosen korrigieren und im voraus gezahltes Geld zurückfordern. Hinzu kommt noch, dass einzelne Unternehmen Gewerbesteuer plus Zinsen aus länger zurückliegenden Jahren zurückgefordert haben. Die ältesten Forderungen stammen aus dem Jahr 2001. Ludwigshafen bleiben so alles in allem nur noch etwa zwölf Millionen Euro von der Gewerbesteuer.

Andreas Schwarz (SPD), Kämmerer der Stadt Ludwigshafen: "Uns bleiben 12 Millionen Euro. Das sind die Einnahmen einer Kleinstadt!" SWR

Der Stadtrat hatte im September einen ersten Nachtrag beschlossen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) vorgelegt. Eine Genehmigung steht noch aus. Kurz nach dem Beschluss erfuhr die Verwaltung dann von dem Wegfall von 126 Millionen Euro Gewerbesteuern. Diesen "immensen und in dieser Dimension besonderen Vorgang" habe die Stadt "in keiner Weise beeinflussen können", er belaste die Ertragsseite aber massiv, hieß es.