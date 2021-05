Ab kommender Woche werden impfwillige Asylbewerber und Obdachlose in Unterkünften in Speyer und Ludwigshafen geimpft. Impfungen in Brennpunktvierteln in Ludwigshafen lehnte das Land vorerst ab.

Laut Gesundheitsministerium wird das Deutsche Rote Kreuz mit mobilen Impfteams anrücken und alle Asylsuchenden impfen, die es wollen. Zuvor hatten Speyerer Einzelhändler beim Land die hohen Infektionszahlen in der Einrichtung beklagt: Deswegen hätte die Stadt einen so hohen Inzidenzwert, weswegen die Läden geschlossen bleiben müssten. Das stimme nicht, sagt das Land: Die Infektionszahlen in den Heimen seien nicht besonders hoch.

Auch die Stadtverwaltung gibt an, dass die Ursache der hohen Zahlen in Speyer etwas komplizierter ist: Ansteckungen erfolgten hauptsächlich im privaten Umfeld. Dennoch wünscht die Stadt sich, dass die Infektionsfälle in der Einrichtung nicht bei der Inzidenz für Speyer mitgezählt werden.

Die Johanniter unterstützen die mobilen Impfteams unter anderem in Mannheim. In Speyer will das DRK in der kommenden Woche Asylbewerber impfen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa/Pool | Markus Scholz

Kurzfristiger Abbruch wegen Johnson & Johnson

Das Land wollte bereits am Montag mit der Impfkampagne in den großen Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtungen beginnen; als erste Station wäre Trier dran gewesen. Dieser Termin wurde dann kurzfristig abgesagt. Nach Angaben der ADD lag dies am Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson. Zunächst habe es ja geheißen, dieser solle möglichst nur bei über 60-Jährigen zum Einsatz kommen. Nachdem er nun aber doch für alle Altersgruppen freigegeben worden sei, wolle man zumindest in Speyer nach Plan beginnen. Mittwoch in einer Woche soll dort in der Erstaufnahmeeinrichtung geimpft werden.

Ludwigshafen: Impfungen für Obdachlose und Asylbewerber

Auch in Ludwigshafen sollen laut Gesundheitsministerium mobile Impfteams zum Einsatz kommen, vorerst aber nur in Obdachlosenunterkünften und Asylbwerberheimen. Vergangene Woche hatten Parteien in Ludwigshafen gefordert, dass auch in problematischen Stadtteilen Impfteams zum Einsatz kommen sollen.

Treffpunkt im Innenhof der Bayreuther Straße in Ludwigshafen - einer der Stadtteile, für die der Einsatz mobiler Impfteams gefordert wurde. SWR

Das Land sagte Nein: Obdachlose Menschen und Asylbewerber seien laut der Impfverordnung jetzt zuerst zu impfen. Erst dann könne man über weitere Impfaktionen reden.