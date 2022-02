Aktionen aus Solidarität mit der Ukraine

Verschiedene Friedensinitiativen in der Vorder- und Südpfalz haben aus Anlass des Krieges in der Ukraine für Freitagabend zu Mahnwachen aufgerufen. Sie wollen damit ihre Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Die Friedensinitiative Neustadt hält zwischen 17 und 18 Uhr eine Mahnwache am Neustadter Marktplatz ab. Diese steht unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa“. Der DGB Stadtverband Speyer und das Speyerer Bündnis gegen Rechts veranstalten um 17 Uhr eine Mahnwache am St. Georgsbrunnen in Speyer. Das Frankenthaler Bündnis gegen Rechts plant für 17:30 Uhr eine Menschenkette auf dem Rathausplatz in Frankenthal. Die Menschenkette sei schon seit zwei Wochen unter dem ursprünglichen Motto "Solidarität in der Pandemie" geplant gewesen. Nun soll der Ukraine-Konflikt im Vordergrund stehen. Die Stadt Landau wird am Abend das Rathaus in den ukrainischen Farben beleuchten.