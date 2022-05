Schwerer Unfall auf der A 650

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A650 zwischen der Anschlussstelle Ruchheim und dem Autobahnkreuz Oggersheim in Richtung Ludwigshafen ist am Freitagmittag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin Platz für einen Rettungswagen mit Blaulicht machen wollen. Dazu war sie von der rechten auf die linke Spur gewechselt. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision wurde der Mann von seinem Motorrad 30 Meter in eine Böschung geschleudert und schwer verletzt. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt.