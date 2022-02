Falsche Ordnungsbeamte in Ludwigshafen geschnappt

per Mail teilen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die zwei Männer ermittelt, die sich bei einem alten Ehepaar in Ludwigshafen als falsche Ordnungsbeamte ausgegeben und Schmuck gestohlen haben.

imago images Jochen Tack

Die beiden 24 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen kommen laut Polizei vom Niederrhein und wohnten in einem Ludwigshafener Hotel. Das Diebesgut sei nicht gefunden worden. Die Polizei überprüft nun, ob die beiden Männer weitere Straftaten begangen haben.

Trickbetrüber beklauten altes Ehepaar

Der Fall hatte sich erst vor wenigen Tagen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hatten die zwei mutmaßlichen Täter am Dienstag bei einer 86-jährigen Frau und ihrem 92 Jahre alten Mann in Ludwigshafen geklingelt. Einer von ihnen zeigte einen angeblichen Dienstausweis und beide gaben vor, vom Ordnungsamt zu sein. Sie müssten die Impfnachweise überprüfen und auch nachschauen, ob die Hygienemaßnahmen in der Wohnung eingehalten würden.

Betrüger üben Druck aus

Zunächst wollten die Eheleute die beiden nicht in die Wohnung lassen. Die Männer drohten aber mit der Polizei, wenn der Zutritt nicht gestattet würde. So unter Druck gesetzt ließ das ältere Ehepaar die beiden herein.

Ein Trickdieb lenkt ab, der andere klaut

Während der eine vorgab, im Wohnzimmer Hygienemaßnahmen zu kontrollieren, durchsuchte der andere das Schlafzimmer und stahl Schmuck. Der Wert ist noch nicht ermittelt. Das Ehepaar stellte den Diebstahl erst fest, nachdem die beiden Täter die Wohnung wieder verlassen hatten.

Polizei würde niemals Impfausweise zuhause kontrollieren

Die Polizei warnt: Niemals fremde Menschen in die Wohnung lassen. Impfnachweise oder ähnliches würden niemals von der Polizei überprüft, schon gar nicht ohne Ankündigung in Wohnungen.

Vor allem ältere Menschen werden gezielt von Betrügern in ihren eigenen Wohnungen überrumpelt. Angehörige sollten mit ihren älteren Verwandten darüber reden.