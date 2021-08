Ein Autofahrer hat laut Polizei in Ludwigshafen den schweren Sturz eines Rollerfahrers verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der Autofahrer am Samstagabend in der Ludwigshafener Innenstadt auf der Rheinuferstraße Richtung Rheingalerie dicht aufgefahren und hatte gehupt. Der Rollerfahrer habe sich erschreckt. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.