Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck schlägt als Standort für das neue Rathaus der Stadt den Berliner Platz vor. Das Rathaus soll in das dort geplante Metropol-Hochhaus integriert werden.

Jutta Steinruck sagte im Grundstücksausschuss am Montag, sie habe erste Sondierungsgespräche mit dem Projektentwickler für das Metropolhochhaus am Berliner Platz geführt. Demnach sei es möglich, das Rathaus in das Bauprojekt von Timon Bauregie zu integrieren. Die Mitglieder im Grundstücksausschuss des Ludwigshafener Stadtrats waren am Montag überrascht: Eine Diskussion über den Vorschlag der Oberbürgermeisterin gab es auf der Sitzung nicht.

Architekten-Entwürfe vom Metropol-Hochhaus am Berliner Platz RKW Architektur

Gremien sollen über neuen Rathaus-Standort beraten

Die Fraktionen sollen erst mal in Ruhe beraten, sagte die Oberbürgermeisterin. Der Berliner Platz im Herzen der Stadt sei eine gute Adresse für ein Rathaus. Die Innenstadt werde dadurch deutlich belebt, so Jutta Steinruck.

Aus dem Stadtrat kamen erste Reaktionen. Die Freien Wähler begrüßen den Vorstoß. Der Fraktionsvorsitzende der FWG, Rainer Metz, sagt, die Idee sei von seiner Partei schon vor längerer Zeit vorgeschlagen worden. Auch der Ludwigshafener Einzelhandelsverband befürworte dies, weil so ein neues Stadtzentrum entstehe.

Die Fraktion "Grünes Forum" hingegen sieht in dem Vorhaben einen verzweifelten Versuch, das so gut wie gescheiterte Projekt "Metropolhochhaus" doch noch zustande zu bringen. Raik Dreher, der Fraktionsvorsitzende sagt, sie störten sich vor allem am Investor: Dieser habe das gesamte Vorhaben diletantisch und schlecht bewerkstelligt. Seit 2015 klafft am Berliner Platz eine Baulücke.

Dennoch Platz im Metropol für Mieter

Der Bauherr des Metropol-Hochhauses selbst, Timon Bauregie, erklärte auf SWR-Anfrage, es gebe noch keine konkreten Pläne, wie die Stadtverwaltung im 19-stöckigen Hochhaus integriert werden kann. Timon gehe davon aus, dass die bisher angeworbenen Mieter, unter anderem Arztpraxen und eine Hotelkette, trotz der Rathauspläne einziehen können.

SWR Sebastian Barth

Bislang kein Baubeginn beim Metropol

Der Start der eigentlichen Bauarbeiten hat bis heute noch nicht begonnen. Dabei muss laut Vertrag mit der Stadt bis Mitte Mai angefangen werden. Seit Jahren klafft am Berlinder Platz eine Baulücke, nachdem dort im Jahr 2015 der Vorgängerbau, die Ludwigshafener Tortenschachtel, abgerissen wurde. Ursprünglich war vorgesehen, dass das Gebäude Anfang 2018 bezugsfertig ist.