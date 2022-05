Ludwigshafen: Rathaus-Abriss wird 20 Millionen teurer

per Mail teilen

Der geplante Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers wird wesentlich teurer als ursprünglich geplant. Laut Stadtverwaltung hat das auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun.

Das Rathaus von Ludwigshafen dpa Bildfunk picture-alliance / Reportdienste Uwe Anspach

Eines der Wahrzeichen Ludwigshafens, der 15-stöckige Rathaus-Turm, soll abgerissen werden. Das Gebäude ist völlig marode, Anfang des Jahres ist die Verwaltung in mehrere Ausweichquartiere umgezogen. Der geplante Abriss wird allerdings wesentlich teurer als ursprünglich geplant. Das wurde am Montag im Bauausschuss des Ludwigshafener Stadtrates bekannt.

Seit Jahresbeginn ist das Rathaus-Center dicht SWR

Ende 2020 war ein Gutachter von fast 52 Millionen Euro Abrisskosten ausgegangen, jetzt wurden rund 72 Millionen errechnet. Das liege an den immensen Baupreissteigerungen, sagte der Leiter des Ludwigshafener Tiefbauamtes, Björn Berlenbach. Der Ukraine-Krieg habe alles teurer gemacht. Solche Anstiege habe es in Deutschland zuletzt in den 1960er Jahren gegeben.

Stadt versucht zu sparen, wo es nur geht

Die Stadt sucht nun nach Möglichkeiten, die Kosten zu drücken. So soll der Beton, der beim Abriss des Rathaus-Centers anfällt, nicht zur Deponie gefahren, sondern für den Bau der neuen Helmut-Kohl-Allee verwendet werden, die die marode Hochstraße-Nord ersetzen soll. Dadurch soll Material gespart und hunderte Lkw-Fahrten vermieden werden.

Nach Angaben der Stadt beginnt der Abriss Ende des Jahres und wird drei Jahre dauern. Lärmbelästigungen befürchte man nicht: Die Arbeiten werden nicht lauter sein, als der Verkehr in den umliegenden Straßen.