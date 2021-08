Ein Mann hat am Montag in Ludwigshafen-Oggersheim vier Polizisten verletzt, die versucht hatten, ihn festzunehmen. Die Beamten waren gerufen worden, weil der Mann offenbar in seiner Wohnung randalierte. Bereits an der Eingangstür sei der Mann auf die Polizisten losgegangen. Bei dem Versuch ihn zu fesseln, habe er auf die Beamten eingeschlagen und versucht zu fliehen. In der Wohnung stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe, ein Springmesser, einen Schlagstock sowie einen Schlagring sicher.