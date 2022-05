per Mail teilen

Die Pylonbrücke seit Freitagmittag wieder befahrbar. Nach Angaben der Stadt ist die gesperrte Auffahrt von der Kaiser-Wilhelm-Straße zur Hochstraße Süd in Fahrtrichtung Bad Dürkheim wieder geöffnet. Die Asphaltschäden auf der Fahrbahn seien behoben. Weil der Belag aber noch frisch ist, gilt dort in den kommenden Wochen Tempo 30. Die Auffahrt zur Pylonbrücke war vor einer Woche gesperrt worden, weil sich auf der rund 500 Meter langen Fahrbahn an etwa 80 Stellen Blasen im Asphalt gebildet hatten.