Das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Ludwigshafen wird auch in den

nächsten zwei Jahren geöffnet bleiben. Das hat das rheinland-pfälzische

Integrationsministeriums mitgeteilt. Das Zentrum erfülle wichtige

Aufgaben in der Betreuung von Flüchtlingen, die unter anderem mit den

Folgen von Folter, sexueller Gewalt und Verfolgung zu kämpfen hätten.

Allein in den vergangenen drei Jahren seien dort mehr als 800

Geflüchtete behandelt worden. Das Land unterstützt das Zentrum mit

jährlich rund 180.000 Euro.