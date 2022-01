Polizei wollte an Daten aus Luca-App

In Ludwigshafen haben Polizeibeamte versucht, über das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises an Daten aus der Luca-App zu kommen. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises teilte auf SWR-Nachfrage mit, dass die Kriminalinspektion Ludwigshafen Mitte Dezember eine entsprechende Anfrage gestellt hatte. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hatte es jedoch abgelehnt, Daten aus der Luca-App weiterzuleiten. Es habe die Rechtsgrundlage dafür gefehlt. Die Luca-App speichert keine konkreten Kontaktnamen oder Aufenthaltsorte ihrer Nutzer. Sie speichert diese jedoch verschlüsselt. Diese Verschlüsselung können nur die jeweiligen Gesundheitsämter dekodieren. Dann erst lässt sich rekonstruieren, welche Nutzer wann und wo waren. In Mainz stehen Gesundheitsamt und Staatsanwaltschaft in der Kritik, weil das Amt im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Todesfall Daten aus der Luca-App herausgegeben hatte.