In Ludwigshafen hat der lautstarke Streit eines Mannes und einer Frau am späten Dienstagabend zu einem Taser-Einsatz der Polizei geführt. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, heißt es in einer Mitteilung. Als die Beamten klingelten, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist, öffnete ihnen der betrunkene Mann. Er hinderte sie jedoch daran, die Wohnung zu betreten. Die Polizisten versuchten daraufhin, ihn festzunehmen. Dagegen wehrte sich der Mann mit Gewalt. Er wurde mit einem Elektroschock aus einem Taser überwältigt, so die Polizei. Die Nacht musste er in Polizeigewahrsam verbringen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei dem Einsatz niemand.