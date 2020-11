Die Stadt Ludwigshafen plant die Einrichtung einer Corona-Impfambulanz. Die Verwaltung prüft aktuell mehrere mögliche Standorte und sucht Personal.

In einer online-Pressekonferenz hat Ludwigshafens Ordnungsdezernent Andreas Schwarz am Dienstagmittag einen ersten Überblick über die Pläne der Stadtverwaltung gegeben. Mitte Dezember soll das Impfzentrum demnach bereits in den Testbetrieb gehen. Darüber hinaus sei aber vieles noch unklar, so Schwarz: Schließlich wisse noch niemand, wie viel Impfstoff dann zur Verfügung stehen wird, und wer ihn zuerst bekommt.

Viel zu organisieren

Der Ordnungsdezernent geht momentan davon aus, dass zumindest das medizinische Personal nicht von kommunaler Seite gestellt werden muss. Es gebe aber bis dahin viel zu tun: Von der Organisation der Parkplätze, über die Prüfung der Personalien bis hin zur anschließenden medizinischen Überwachung der zu impfenden Personen. Die Stadt überlege deshalb, Ehrenamtliche einzubinden. In jedem Fall werde es eine große Herausforderung, so Schwarz weiter.