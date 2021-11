Fasnacht in der Pfalz startet mit 2G

Heute beginnt die Fasnachtskampagne in der Pfalz - diesmal nicht nur rein virtuell. Der Sturm auf das Ludwigshafener Rathaus birgt für die Narren allerdings ein Risiko.

Der Große Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine hat am Donnerstag um 11:11 Uhr die aktuelle Fasnachtskampagne eröffnet. Sie begann mit der Inthronisierung der neuen Ludwigshafener Stadtprinzessin in der Herz-Jesu- Kirche vor den Mitgliedern der zwölf Ludwigshafener Karnevalsvereine. Allerdings galt 2G und jeder wurde streng kontrolliert, hatte der Präsident des Großen Rates Christoph Heller angekündigt. Anfang November hatte der Rat bereits bekanntgegeben, dass der große Fasnachtsumzug mit Mannheim im Februar wegen Corona erneut abgesagt wird.

Letzter Sturm aufs Rathaus Ludwigshafen vor dem Abriss

Nach der rein virtuellen Fasnachtssaison 2020 planen viele Vereine für diese Kampagne wieder einzelne Präsenzveranstaltungen unter Corona-Auflagen. Am Samstag steht der Sturm auf das Ludwigshafener Rathaus an. Doch ob sich die Narren wirklich trauen, um 11:11 Uhr Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den Schlüssel für das Rathaus abzunehmen, ist fraglich. Das soll ja 2022 abgerissen werden. In bester Fasnachtslaune sagt Karnevalspräsident Heller, damit die Ludwigshafener Karnevalsvereine nicht auf den "Kosten für den Abriss" sitzen bleiben, wenn sie das Rathaus übernehmen, müsse erst einmal mit Oberbürgermeisterin Steinruck verhandelt werden.

So ausgelassen, wie vor Corona wird es in dieser Fastnachtskampagne nicht zugehen. (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Fastnachtskampagnen in der Vorder- und Südpfalz

In Mutterstadt hat ebenfalls am Donnerstag der MCV "Die Geeßtreiwer" um 11:11 Uhr die Kampagne mit einem Fest für alle Mitglieder eröffnet.

Die Speyerer Karnevalgesellschaft krönt ihre neue Prinzessin am Abend nur intern vor dem Präsidium und überträgt das ab 19:33 Uhr live auf ihrem You-Tube-Kanal: (https://youtube.com/channel/UCe4-CuI4YRJ09A68wtwKT1A).

Fasnachtsstart auch in Frankenthal und Herxheim

Am Samstag eröffnet auch der CV Narrhalla im südpfälzischen Herxheim um 11:11 Uhr die neue Kampagne im Park der Villa Wieser. Laut Facebook-Auftritt des Vereins sind Einlasskontrollen nicht geplant.

Außerdem startet der Frankenthaler Carneval Verein von 1820 e.V. am Samstag in der Eichwiesenhalle mit Büttenreden, Gardetänzen, der Verleihung des Vereinsordens und diversen Ehrungen in die neue Saison. Es gilt die 2G-Regel und alle Gäste müssen angemeldet sein. Ob es weitere Veranstaltungen in dieser Kampagne gebe, sei noch unklar, das komme auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie an.

Ebenfalls unklar ist, ob es einen Fasnachtsumzug in Frankenthal geben wird. Die Stadt Frankenthal hat nach eigenen Angaben die Vereine angefragt, ob sie sich auch kurzfristig einen Umzug vorstellen und diesen dann auch stemmen können. Es sei bisher aber noch nichts konkret geplant, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Nur wenige Präsenzveranstaltungen geplant

Der Große Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine hat die meisten Veranstaltungen ins Freie verlegt, wie die "Ordensmatinée" im Ebertpark am 23. Januar 2022. Außerdem gebe es in dieser Kampagne einige wenige Innenveranstaltungen unter 2G-Auflagen und mit verringerter Personenzahl. So wird am 18. November der höchste Fasnachtsorden in Ludwigshafen in der Herz-Jesu-Kirche verliehen, außerdem gebe es eine Sitzung in der Festhalle in Oggersheim am 11. Februar.

Straßenfastnacht ja, großer Umzug nein

Am 26. Februar planen die Ludwigshafener Karnevalsvereine zum ersten Mal die Straßenfastnacht auf der Radrennbahn in Friesenheim. Es gibt dort einen Ein- und Ausgang und so könne man auch die 2G-Regeln überprüfen, heißt es.

Weitere Fastnachts-Veranstaltungen

Auch in Mutterstadt wird es in dieser Kampagne wieder eine Innenveranstaltung geben. "Die Geeßtreiwer" planen am 19. Februar die "Geeßesitzung" mit 2G Regel, außerdem sei ein Kindermaskenfest organisiert.

Der Vorstand der Speyerer Karnevalgesellschaft hat noch nicht entschieden, ob es Veranstaltungen in Präsenz geben wird. Auch andere Vereine wie die KG "Die Wasserhinkle" Altrip haben bekannt gegeben, dass sie gegebenenfalls kurzfristig Veranstaltungen organisieren werden.

Kein großes Publikum in Landau

Der LCV Narrhalla Landau eröffnet die Kampagne am Freitag, 12.11. mit einem närrischen Gottesdienst nur für seine Mitglieder in der Kirche St. Albert. Auch hier herrscht die 2G-Regel. Im Anschluss übergibt der Landauer Bürgermeister Maximilian Ingenthron den Narren im benachbarten Gemeindehaus symbolisch den Stadtschlüssel.

Der Verein habe sich in dieser Kampagne dagegen entschieden, Sitzungen oder andere Veranstaltungen wie den Kindermaskenball abzuhalten. In der derzeitigen Corona-Situation sei ihnen das zu gefährlich, sagte der Präsident des LCV Narrhalla Landau, Michael Volk.

Rieslingwurm abgesagt

In Weisenheim am Sand wird sich im kommenden Jahr der "Rieslingwurm" nicht am Fastnachtssonntag durch den Ort schlängeln. Der Umzug mit normalerweise mehreren tausend Zuschauern sei abgesagt, so ein Sprecher der Verbandsgemeinde Freinsheim.