Bei der Ortsvorsteherwahl in der Nördlichen Innenstadt von Ludwigshafen kommt es zu einer Stichwahl in zwei Wochen. Im ersten Wahldurchgang am Sonntag erhielt kein Kandidat die absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen entfielen mit 30,1 Prozent Osman Gürsoy von der SPD. Wolfgang Leibig von der CDU kam mit 19,4 Prozent auf Platz zwei. Lediglich eine Stimme weniger als Leibig erhielt der unabhängige Einzelbewerber Georgios Vassiliadis. Die Wahlbeteiligung lag bei 12,4 Prozent.