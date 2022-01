Obstkistendiebe geschnappt

Die Polizei hat in Ludwigshafen drei Männer festgenommen, die Obstkisten im Pfandwert von mehr als 4500 Euro gestohlen haben.

Die drei waren am Sonntagabend im Rhein-Neckar-Kreis dabei beobachtet worden wie sie in Edingen-Neckarhausen das Pfandlager eines Supermarktes aufbrachen. Aus dem Lager trugen sie leere Obstkisten in einen Kleinbus. Die Polizei stellte die drei wenig später in Ludwigshafen. Die Männer erwartet jetzt eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl.