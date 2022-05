Neuer Müllkessel sorgt für Lärm

Am Müllheizkraftwerk Ludwigshafen werden ab Montag die Rohre eines neuen Müllkessels mit hohem Druck ausgeblasen. Dabei entstehen Lärm und Wasserdampfwolken. Die Betreiber des Müllheizkraftwerks bitten die Anwohner in Ludwigshafen-Friesenheim und in der Nördlichen Innenstadt um Verständnis. Der Lärm, der durch das Ausblasen entstehe, sei nicht lauter als das Geräusch eines vorbeifahrenden Lkw. Drei Wochen lang wird zweimal am Tag geblasen. Der Lärm werde danach jeweils rund 30 Minuten anhalten, teilte das Unternehmen mit. Das Ausblasen der Rohre sei nötig, um feinste Fertigungsreste zu entfernen. Diese Körnchen würden sonst die Turbinen zerstören, wenn der Kessel im Herbst in Betrieb geht. Im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen werden die Abfälle von einer Million Einwohnern in der Pfalz verbrannt.