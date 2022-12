Vollbrand im Altpapierlager eines Kaufhauses in Ludwigshafen

In Ludwigshafen stand am frühen Abend das Altpapierlager eines Kaufhauses in der Innenstadt in Vollbrand. Der Verkehr musste teilweise umgeleitet werden.

Der Brand wurde gegen 18:15 Uhr im Hinterhof eines Geschäftes in der Wredestraße gemeldet. Das Feuer hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf das Gebäude übergegriffen. Es konnte jedoch schnell gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung waren umfangreiche Nachlösch- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Vollbrand: Kunden rechtzeitig evakuiert Die Mitarbeiter des Kaufhauses hatten die Kunden bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.