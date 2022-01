per Mail teilen

Das Münchner Missbrauchsgutachten wirkt sich offenbar auch in der Pfalz aus: Dort haben einzelne Kommunen jetzt vermehrt Anfragen wegen Kirchenaustritten. So gibt es nach Angaben der Stadt Neustadt derzeit etwa zwei bis drei Anrufe pro Tag. In Ludwigshafen ist die Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte laut Stadtverwaltung weiterhin hoch. Allerdings werde nicht nach den Gründen gefragt. Für Kirchenein- und austritte sind die Meldeämter der Kommunen zuständig.