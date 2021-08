Nach Lautsprecherdurchsagen in der Stadt

Feuerwehrleute in Ludwigshafen sind am Wochenende angepöbelt und beleidigt worden. Hintergrund waren Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr in der Stadt, um auf eine Impfaktion aufmerksam zu machen. Die Stadt stellte daraufhin die Durchsagen ein.