In Ludwigshafen ist am frühen Samstagmorgen auf dem Platz vor dem Rathauscenter ein junger Mann von vier Männern angegriffen worden. Der Student war nach Angaben der Polizei nach einem Barbesuch mit Freunden allein auf dem Heimweg. Die vier Männer hätten ihn ohne Vorwarnung angegriffen und auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Erst als er am Boden lag, hätten sie von ihm abgelassen. Der Verletzte kam mit Gesichtsprellungen und einer Platzwunde ins Krankenhaus.