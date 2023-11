Ludwigshafen: Mann zieht bei Facebook blank - und erlebt böse Überraschung

Betrugsmasche im Internet: In Ludwigshafen wird ein Mann mit Nacktaufnahmen erpresst. Zuvor hatte ihn eine Unbekannte per Facebook in ein Videotelefonat verwickelt.

Wie die Polizei berichtet, hat sich der Mann während eines Facebook-Videotelefonates mit einer unbekannten Frau ausgezogen. Die Frau erklärte ihm dann, sie habe alles mitgefilmt. Wenn er ihr nicht 10.000 Euro zahle, werde sie die Nacktaufnahmen veröffentlichen. Nicht der erste Fall dieser Art Der Mann hat bereits Anzeige erstattet, hat der Unbekannten aber wohl schon einen Teil der geforderten Summe überwiesen. Wieviel Geld er verloren hat, wie die beiden einander kennengelernt haben und warum er sich überhaupt ausgezogen hat, dazu macht die Polizei bislang keine Angaben. Nur soviel: Die Fälle von sogenannter sexueller Erpressung sind im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen konstant hoch. Es wird dringend davon abgeraten, Facebook-Freundschaftsanfragen von fremden Personen anzunehmen und vorschnell einem Videochat zuzustimmen. Weitere Informationen zu dem Thema gibt es online unter polizei-beratung.de