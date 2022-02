Mahnwache nach Angriff auf Ukraine

Politiker der Grünen haben für Donnerstagabend in Ludwigshafen zu einer öffentlichen Mahnwache aufgerufen. Die Mahnwache um 18 Uhr auf dem Berliner Platz soll ein Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine sein. Nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden der Ludwigshafener Grünen, Hans-Uwe Daumann, ist die Mahnwache aber keine "Grünen-Aktion". Sondern es gehe überparteilich darum, auch in Ludwigshafen auf die schlimmen Ereignisse in der Ukraine zu reagieren, Russland zu verurteilen und Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Es werde einige Reden geben. Wer genau bei der Mahnwache sprechen wird, sei noch in Planung. Auch das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz sprechen sich gegen den Krieg aus und rufen dazu auf, täglich um 12 Uhr für die Menschen und den Frieden in Osteuropa zu beten.