Nach 14 Monaten Bauzeit ist ein Teil der Hochstraße Süd in Ludwigshafen wieder aufgebaut: Die nördliche Fahrspur ist fertig, die Lücke zur Weißen Hochstraße wurde geschlossen.

Ludwigshafens Hochstraßen-Koordinator Eberhard Küssner freut sich sehr: "Der Lückenschluss ist etwas ganz Besonderes", sagt er. "Auch wenn hier erst im Frühjahr 2026 wieder Autos fahren werden, ist es ein erhebender Moment, dass es jetzt wieder eine durchgehende Brücke gibt."

"Erhebendes Gefühl": Ludwigshafens Hochstraßen-Koordinator Eberhard Küssner erläutert dem SWR den Lückenschluss SWR Martin Gärtner

Für den Lückenschluss der Hochstraße Süd: Beton ab drei Uhr nachts

Schon nachts um drei Uhr waren die ersten Betonmischer angerückt: 15 Stunden lang transportierte dann ein Laster nach dem anderen Beton zur Großbaustelle. Damit wurden die letzten Meter zwischen dem wiederaufgebauten Stück der Hochstraße Süd und dem stehengebliebenen Teil, der sogenannten Weißen Hochstraße, geschlossen.

Lückenschluss an der Hochstraße Süd: Stundenlang brachten Betonmischer frischen Beton auf die Baustelle. SWR Martin Gärtner

Nördliche Fahrspur Richtung Bad Dürkheim ist fertig

Fertig ist bisher die nördliche Spur, also die Fahrbahn, die von der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Bad Dürkheim führt. Bei der entgegengesetzten Richtung, also der Fahrspur in Richtung Mannheim, fehlen noch gut 200 Meter. Hier wird noch mehrere Monate weiter betoniert.

Gehalten wird die frisch gegossene Fahrbahn von großen Gerüsten. Die können aber in rund fünf Tagen abgebaut werden, erläutert Eberhard Küssner. Dann ist der Beton hart und die Brücke steht ohne Unterstützung.

Noch halten Gerüste das betonierte Teilstück. In fünf Tagen ist der Beton hart und die Gerüste können abgebaut werden. SWR Martin Gärtner

Wiedereröffnung voraussichtlich im Frühling 2026

Der östliche Teil der Hochstraße Süd, die sogenannte Pilz-Hochstraße, musste im Herbst 2020 abgerissen werden, weil die pilzförmigen Brückenpfeiler marode waren und die Brücke einzustürzen drohte. Insgesamt 530 Meter Hochstraße müssen wieder aufgebaut werden.

Baustellen-Koordinator Eberhard Küssner hofft, dass die Arbeiten weiter gut vorangehen und im zweiten Quartal 2026 die Bundesstraße B37 wieder eröffnet werden kann.

Hochstraße Süd: Bauzeit verzögert sich

Am Dienstag hatte die Stadt Ludwigshafen mitgeteilt, dass sich die Bauzeiten für das Großprojekt verzögern. Grund dafür sind kaputte, sogenannte Kragarme an den äußeren Rändern der stehengebliebenen Weißen Hochstraße. Sie sind für die Statik wichtige tragende Balken und sorgen für die Stabilität einer Brücke.

Die Schäden wurden während Sanierungsarbeiten an der "Weißen Hochstraße" entdeckt. Weil sie jetzt behoben werden müssen, verzögert sich der gesamte Zeitplan, teilte die Stadtverwaltung mit.