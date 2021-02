In der Pfalz sollen bis zum Samstag die letzten Benachrichtigungen für

die Landtagswahl ausgeliefert sein. Insgesamt würden im Post-Logistikzentrum in Ludwigshafen mehr als 600.000 Wahlbenachrichtigungen

bearbeitet, sagte ein Sprecher der Deutschen Post. Er rechne außerdem

damit, dass wegen Corona in diesem Jahr mehr Menschen an der Briefwahl teilnehmen werden. Das Personal deswegen zu verstärken, sei aber nicht nötig: Diese Briefe würden bei mehr als einer Million Briefen täglich in Ludwigshafen nicht ins Gewicht fallen.