Stadt prüft Neubau einer Mehrzweckhalle für Eulen

Die Kosten für eine Sanierung der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen liegen jetzt auf dem Tisch. Ein von der Stadt beauftragtes Büro hat im Bauausschuss drei Varianten mit einer Kostenspanne von rund fünf bis zu rund 60 Millionen Euro vorgestellt. Die Varianten reichen von dringenden Reparatur- und Verschönerungsarbeiten über eine grundlegende technische Sanierung der Friedrich-Ebert-Halle bis hin zu ihrer Komplett-Sanierung. Die dritte und mit bis zu 60 Millionen Euro teuerste Variante sieht vor, dass das denkmalgeschützte Gebäude in eine moderne Veranstaltungshalle mit Arena-Charakter umgebaut wird. Der Bauausschuss stimmte außerdem dafür, den Bau einer ganz neuen Mehrzweckhalle an anderem Standort zu prüfen. Das hatte die FWG im Namen des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen gefordert. Der Verein brauche für Heimspiele etwa 5.000 Zuschauerplätze, deutlich mehr, als die Eberthalle auch nach einem Umbau bietet.