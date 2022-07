Kliniken spüren steigende Coronazahlen

In mehreren Krankenhäusern in der Vorder- und Südpfalz steigt die Zahl der Corona-Patienten erneut an. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen aus, weil sie sich mit Corona infiziert haben. Viele Patienten und Patientinnen seien allerdings erst nach ihrer Einlieferung positiv auf das Virus getestet worden, so die Krankenhäuser. Wegen Corona fehlen beispielsweise Mitarbeitende im Klinikum Ludwigshafen, im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße und im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer. Die Patientenversorgung sei bisher aber sicher gestellt.