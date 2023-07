Monatelanger Diebstahl in Supermarkt in Ludwigshafen - Kassiererin machte offenbar mit

per Mail teilen

Die Polizei in Ludwigshafen ermittelt gegen drei Frauen, darunter eine Kassiererin. Über Monate sollen sie einen Supermarkt beklaut haben mit einem Schaden von mehr als 20.000 Euro.

Die Polizei in Ludwigshafen ermittelt nach eigenen Angaben gegen ingesamt drei Frauen. Sie sollen in einem Discounter in Ludwigshafen Ruchheim über Monate hinweg immer wieder Waren gestohlen haben. Nach Polizeiangaben ist dabei nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 20.000 Euro entstanden.

Marktleitung kommt Diebstahl auf die Schliche

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Diebstahl nur möglich, weil eine Kassiererin dabei mitgemacht hat. Ihre zwei Bekannten, eine 32-jährige und eine 64-jährige Frau, legten nach Polizeiangaben größere Mengen Waren aufs Band, bezahlt wurden aber jeweils nur geringe Centbeträge. Die Supermarktleitung hatte Verdacht geschöpft und Nachforschungen angestellt. Schließlich sei das Trio in Aktion beobachtet worden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.