Bildungsministerin und Ludwigshafener Grundschüler ernten gemeinsam Kartoffeln

"Kids an die Knolle" – das bundesweite Schulgartenprojekt feiert Zehnjähriges. Deswegen bekamen Schülerinnen und Schüler der Bliesschule am Montag prominente Unterstützung bei der Kartoffelernte.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) besuchte die Grundschüler in ihrem Schulgarten und – es geht ja schließlich um ein Mitmach-Projekt- und packte beim "Kartoffeln-Ausmachen" mit an: "Schulgärten sind spannende Lernorte, in denen Schülerinnen und Schüler viel über Landwirtschaft und gesunde Ernährung lernen können. Hier kann man anpacken, fühlen, riechen und schmecken." Außerdem habe man mit 12 Kilogramm auch noch eine ganz ordentliche Ernte eingefahren.

Erst wurde gegraben, dann folgte das Wiegen und kurz vor Ernteschluss gab es noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto: Bildungsministerin Stefanie Hubig, der Vorsitzenden der Erzeugergemeinschaft "Pfälzer Grumbeere", Hartmut Magin, und die Schüler und Lehrer der Klasse 3b an der Bliesschule in Ludwigshafen . EZG Pfälzer Grumbeere

Zehn Jahre "Kids an die Knolle"

Insgesamt 264 Schulen beteiligen sich landesweit an der Kooperation mit der Erzeugergemeinschaft "Pfälzer Grumbeere" in Neustadt. Die Grundschüler sollen dabei lernen, eigene Kartoffeln anzubauen und sie zu ernten. Landesweit hatten die Schüler mehr als zwei Tonnen Saatkartoffeln ausgepflanzt. Wegen der Witterung seien in diesem Anbaujahr die Bedingungen schwierig gewesen, teilte die Erzeugergemeinschaft mit.