Extra3 hat Ludwigshafen vor ein paar Jahren als die hässlichste Stadt Deutschlands gekürt. Grund genug für Sabine Eigenbrod, ein Buch über Ludwigshafen herauszubringen, mit all den schönen Orten und den besonderen Menschen, die die Stadt auszeichnen. Ludwigshafen ist mehr als BASF, Hochbrücken und Hauptbahnhof. Wir sprechen mit ihr über ihre Liebeserklärung an die Stadt und klären, was an Ludwigshafen so toll ist. Kontakt zum Podcast-Team: meinestadt@swr.de