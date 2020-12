Ludwigshafen hat mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 410 als erste Stadt in Rheinland-Pfalz die Grenze von 400 überschritten. Auf Platz 2 folgt Speyer mit einem Inzidenzwert von 366.

In beiden Städten gilt wegen der hohen Coronazahlen eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Um Mitternacht wird auch in Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal eine solche Ausgangsperre in Kraft treten. In Frankenthal gilt zudem eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Ludwigshafen hat bereits angekündigt, ein Bußgeld von 250 Euro zu erheben, wenn jemand gegen die Ausgangssperre verstößt. Überall in der Pfalz ist die Zahl der Coronafälle gestiegen. Im Kreis Südliche Weinstraße beispielsweise sind seit gestern fast 50 neue Fälle dazu gekommen. Dabei waren allein am Klinikum Landau 13 Patienten und 14 Beschäftigte positiv auf Corona getestet worden.