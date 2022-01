Immer mehr nehmen an Montagsprotesten teil

Auch an diesem Montagabend erwartet die Polizei wieder an vielen Orten in der Vorder- und Südpfalz Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben der Polizei hat die Anzahl der Teilnehmer seit Beginn der Proteste zugenommen. Mitte Dezember trafen sich bei den sogenannten Montagsspaziergängen in der Region etwa 1.300 Menschen, so ein Polizeisprecher. Am vergangenen Montag zählte die Polizei insgesamt 2.400 Protestierende, darunter viele, die an genehmigten Anti-Corona-Veranstaltungen teilnahmen. Seit Januar gebe es zunehmend auch angemeldete, legale Versammlungen. Der Schwerpunkt der Proteste liege in der Südpfalz, rund um Landau und am Haardtrand sowie in Städten wie Neustadt und Bad Dürkheim. Die bislang rund 120 Protestveranstaltungen verliefen größtenteils friedlich, so die Polizei.